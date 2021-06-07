HSK’da Daire Başkanları Belli Oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yaptıkları ilk Genel Kurul'da birinci ve ikinci Daire başkanlarını belirledi. Buna göre, Birinci Daire Başkanı Halil Koç olurken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk Genel Kurul toplantısını yaptı. Toplantı sırasında yapılan oylama sonrasında şu anda Birinci Daire Başkanı olan Halil Koç yerinde kalırken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu.
HSK'DA DAİRELER BELİRLENDİ
Ayrıca, yeni üyelerin daireleri de belli oldu. Daire Başkanlığı seçimi sonrasında üyeler içinde bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, Halil Koç Birinci Daire Başkanı, Hasan Yılmaz, Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım da Birinci Daire üyesi oldu.
HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı olarak Mehmet Akif Ekinci seçilirken, Ergün Şahin, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel 2. Daire üyesi olarak belirlendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.