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07 Haz 2021 - 14:28- Gündem G: 07 Haz 2021 - 14:29

HSK’da Daire Başkanları Belli Oldu

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Daire Başkanları belli oldu. Buna göre HSK Genel Kurulu, Daire Başkanlarını belirledi. Buna göre; HSK Birinci Daire Başkanı mevcut Başkan Halil Koç olurken İkinci Daire Başkanı ve Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci seçildi.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yaptıkları ilk Genel Kurul'da birinci ve ikinci Daire başkanlarını belirledi. Buna göre, Birinci Daire Başkanı Halil Koç olurken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk Genel Kurul toplantısını yaptı. Toplantı sırasında yapılan oylama sonrasında şu anda Birinci Daire Başkanı olan Halil Koç yerinde kalırken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu.

HSK'DA DAİRELER BELİRLENDİ

Ayrıca, yeni üyelerin daireleri de belli oldu. Daire Başkanlığı seçimi sonrasında üyeler içinde bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, Halil Koç Birinci Daire Başkanı, Hasan Yılmaz, Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım da Birinci Daire üyesi oldu.

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı olarak Mehmet Akif Ekinci seçilirken, Ergün Şahin, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel 2. Daire üyesi olarak belirlendi.

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07 Haz 2021 - 14:28 - Gündem

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