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07 Haz 2021 - 14:41- Gündem G: 07 Haz 2021 - 14:42

TBMM’de Müsilaj Araştırma Komisyonu Kurulacak

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kurulacağını belirterek, Genel Kurul önergeyi gündeme alacaklarını söyledi. Turan, "Tüm partilerin hassasiyet gösterdiği bu konu ile ilgili önergelerini verirlerse Perşembe günü de Genel Kurul'da görüşebiliriz" dedi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de bu hafta, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) probleminin çözümü için araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin görüşüleceğini bildirdi.

Turan yazılı açıklamasında, bu hafta TBMM Genel Kurulunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin yapılacağını anımsattı. Bu kanun teklifinin yanı sıra, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik "Marmara Denizi’ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu" kurulmasına dair hazırlanan önergenin görüşülmesinin planlandığını belirten Turan, iklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesi, Marmara Denizi'nin durgun yapısı ve kirlilik gibi etkenler müsilaj problemine neden olduğuna dikkati çekti. Bu kaynaklar arasında kontrol edilebilen tek etken kirlilik olduğunu belirten Turan, "İçinde bulunduğumuz Çevre Koruma Haftası'nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin alınması adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli. Mavi Vatanımız olan denizlerimizi, doğayı, çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden olmaya devam edecek" dedi.
# AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, tbmm, müsilaj araştırma komisyonu, Genel kurul, marmara denizi, müsilaj, deniz salyası

07 Haz 2021 - 14:41 - Gündem

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