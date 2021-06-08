Hrant Dink Davasında Yeni Gelişme

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada firari 13 sanığın dosyalı ayrılmıştı.
Dosyaları ayrılan firari sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan, Coşkun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartun, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar hakkında Savcılık kaçak sayılmalarını ve mallarına el konulmasını talep etti.
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklarla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.