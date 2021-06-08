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08 Haz 2021 - 14:17- Gündem G: 08 Haz 2021 - 14:18

Hrant Dink Davasında Yeni Gelişme

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Karara bağlanan Hrant Dink cinayeti davasında, aralarında Fetullah Gülen, Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da olduğu 13 sanık hakkında “kaçak sayılmaları” ve mallarına el konulması talep edildi.
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Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada firari 13 sanığın dosyalı ayrılmıştı.

Dosyaları ayrılan firari sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan, Coşkun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartun, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar hakkında Savcılık kaçak sayılmalarını ve mallarına el konulmasını talep etti.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklarla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek.
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08 Haz 2021 - 14:17 - Gündem

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