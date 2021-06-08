08 Haz 2021 - 14:17- Gündem

Hrant Dink Davasında Yeni Gelişme

Karara bağlanan Hrant Dink cinayeti davasında, aralarında Fetullah Gülen, Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da olduğu 13 sanık hakkında “kaçak sayılmaları” ve mallarına el konulması talep edildi.