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08 Haz 2021 - 20:03- Gündem G: 08 Haz 2021 - 20:04

Eğlence sektörü açılıyor mu? Aşı Grubuna onlar da dahil oldu...

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Yarın başlıyor! Aşılanmaya bir grup daha dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceklerini açıkladı Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceklerini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film, dizi prodüksiyon ekipleri, yeni aşı grubu

08 Haz 2021 - 20:03 - Gündem

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