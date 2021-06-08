Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceklerini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
08 Haz 2021 - 20:03- Gündem Güncelleme: 08 Haz 2021 - 20:04
Eğlence sektörü açılıyor mu? Aşı Grubuna onlar da dahil oldu...
Yarın başlıyor! Aşılanmaya bir grup daha dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceklerini açıkladı Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.