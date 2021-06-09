Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi'nde Çocuklar Tarihe Tanıklık Etti

Özel bir okulun ana sınıfı öğrencileri öğretmenleri eşliğinde müzeyi ziyaret ederek, müzedeki heykel, rölyef ve 3 boyutlu resimleri yakından incelediler.

ÇOCUKLAR TARİHE YOLCULUK YAPTI

İskit/Saka döneminden başlayarak, Göktürk kağan ve hatunlarını, 16 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk-İslam düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden yazar ve düşünürleri ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair ve yazarlarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 çerisi, İstanbul’un fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonlarının yer aldığı müzede tarihe yolculuk yapan çocukların son durağı açık müze alanında bulunan Türk otağı oldu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de çocuklarla sohbet ederek müzenin Türk tarihinin doğru kaynaktan en doğru şekliyle gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

ŞANLI TÜRK TARİHİ BURADA

Toplam alanı 6 bin metre karesi kapalı 50 bin metrekaresi açık müzede şanlı tarihine ait birçok unsurun sergilendiğini kaydeden Demirel, "Türk Tarih Müzemiz ilkokul çağındaki bir çocuğu da, lise ve üniversite eğitimi gören gencimize de tarihi araştırma yapan akademisyenlerimize de kaynaklık edecek çok kapsamlı bir çalışmadır. İlçemize, başkentimize, ülkemize ve büyük Türk dünyasına hayırlı olsun" dedi.