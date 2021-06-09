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09 Haz 2021 - 11:42- Belediyeler G: 09 Haz 2021 - 11:43

Çankaya, Sağlıklı Şehirler Yarışmasına 5 Projeyle Katılıyor

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Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek için her yıl düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına bu yıl 5 projeyle katılıyor
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Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre kategorilerinde yarışacak Çankaya Belediyesi, Tohumum Askıda, Elimin Emeği Evimin Ekmeği, Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek, Dayanışma Filesi ve Yeni Sistem Çöp Ekipmanları projeleriyle katılacak.   

Avrupa’da 30 yılı aşkın bir süredir devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı olarak faaliyet yürüten ve 74 üye belediyesi bulunan Sağlıklı Kentler Birliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenliyor. 2005 yılından bu yana Birliğin kurucu üyesi de olan Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına bu yıl 5 projeyle katılıyor.   

ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM VE SOSYAL SORUMLULUK  

Çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede okul öncesi dönemde çocuklara doğru tutumları kazandırmak ve ailelerine gerekli farkındalığı sağlamak için kreşlerinde “Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek Projesi” uygulanmaya başlayan Çankaya Belediyesi; spor ve dans ile hareketliliği, sağlıklı beslenme ile de obeziteye yönelik farkındalık amaçlıyor. “Tohumum Askıda Projesi" ise okul öncesi eğitim alana çocuklara saksı bitkiciliği, organik atıkları değerlendirme, tohum takas yöntemi ile gündüz bakımevi bahçelerinde meyve ağaçları dikimi, kuş evleri ve arı küvetleri yapımı atölye çalışmaları çevre bilinci aşılıyor.   

ÜRETİCİLER VE KADINLARLA DAYANIŞMA  

Pandemi sürecinde sosyal yardımlarına ağırlık veren Çankaya Belediyesi, üreticiden aldığı 40 ton meyveyi ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Belediye, kadın kooperatifleri ile de iş birliği yaparak kadınların el emeği ürünü fileleri satın aldı, böylece kadınlara da maddi destek sağlamış oldu. Meyveler kadınların ördüğü filelere koyularak dağıtıldı; hem çiftçi hem el emeği ile geçinen kadınlar desteklenerek ihtiyaç sahiplerinin de pandemi sürecinde sağlıklı beslenmesine katkı sunulmuş oldu.  

ELİMİN EMEĞİ EVİMİN EKMEĞİ 

Çankaya Belediyesinin 2017 yılından bu yana ücretsiz açtığı kadın el emeği satış stantları pandemi nedeniyle kurulamadığı için üretime evden devam eden kadınlara gelir desteği verildi.  Ücretsiz stantlardan yararlanan 1200 kadına online anket çalışması yapılarak 333 kadının evde ürettiği; file, bez maske, maske çantası keçe cüzdan, amigurimi oyuncak, bez çanta satın alınarak belediye hizmetlerinde kullanıldı.  

TEMİZ ÇANKAYA  

Evsel atıkların atıldığı yeraltı konteynerlerin ve kent içinde hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde kullanılan kompozit çöp kovaları ile daha temiz bir Çankaya amaçlanıyor. Halk sağlığı, kent estetiği, güvenlik, ihtiyaca karşılık verebilir ve ergonomik şekilde kent içinde kullanılan Yeni Sistem Çöp Ekipmanlarından; 500 yeraltı konteyneri 5000 adet de kompozit çöp kovaları Çankaya’nın çeşitli noktalarına yerleştirildi.  

# Sağlıklı Şehirler Yarışması, ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM, sosyal sorumluluk, KADINLARLA DAYANIŞMA, Elimin Emeği Evimin Ekmeği, TEMİZ ÇANKAYA, Çankaya Belediyesi

09 Haz 2021 - 11:42 - Belediyeler

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