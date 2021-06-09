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09 Haz 2021 - 12:23- Belediyeler G: 09 Haz 2021 - 12:24

Ankara Büyükşehir’den ATB İş Merkezi Esnafına Destek

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 4 siyasi parti grubunun verdiği ortak önergeyle, geçtiğimiz günlerde ATB İş Merkezi’nde çıkan yangında zarar gören esnafa nakdi yardım yapılmasını kararlaştırdı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden alınan kararı, “ATB İş Merkezi’nde çıkan yangın sonucunda iş yerleri zarar gören esnafımıza 50’şer bin TL nakdi destekte bulunacağız. Bu kararı ortak önerge ile sunan ve oy birliğiyle kabul eden meclisimize yürekten teşekkür ediyorum” sözleriyle duyurdu. Haziran ayı meclis toplantısında önergeler hakkında yapılan görüşmelerle ilgili usul tartışmaları üzerine ise Yavaş, “Artık Ankara’yı konuşalım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli esnafın zor günlerinde de yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, 3 Haziran tarihinde Yenimahalle ilçesindeki ATB İş Merkezi’nde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa 50’şer bin TL nakdi destek sağlanmasını kararlaştırdı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Meclis’te 4 siyasi parti grubunun ortak önergesi olarak gündeme alınan nakdi yardım oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alınan kararı sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“ATB İş Merkezi’nde çıkan yangın sonucunda iş yerleri zarar gören esnafımıza 50’şer bin TL nakdi destekte bulunacağız. Bu kararı ortak önerge ile sunan ve oy birliğiyle kabul eden meclisimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Ankara Ticaret Borsası (ATB) yönetimi ile yapılan istişare sonucunda zarar gören esnafın itfaiye raporlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine müracaat etmesi halinde 50’şer bin TL’lik nakdi yardım yapılacak.

BAŞKAN YAVAŞ: “ANKARA’YI KONUŞALIM ARTIK”

Meclise sunulan önergeler ve konuşma talepleri ile ilgili açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Biz konuları karşılıklı müzakere etmek için, konuşmak için buradayız. Sadece birilerinin saatlerce konuşup, ‘Mansur Yavaş burada olduğu için herkes bizi izlesin’ gibi böyle bir tavırlarla vara yoğa konuşmasın arkadaşlar. Ankara’yı konuşalım yeter artık. Böyle bir usul yok. Bir madde gündeme gelir. Lehte birisi konuşur, aleyhte birisi konuşur. Oylanır ve geçilir. Ne bu? Şu da konuşsun, ona da uzatın… Burayı ben idare ediyorum. Bundan sonra konuşmak isteyen arkadaşlar lütfen yazdırsın. Yazdırıp da konuşturulmayan varsa itirazını yapsın. Veya gündeme alınırken ‘Bir dakika ben bu gündem hakkında konuşacağım’ desin yine ben kendisine söz veririm.”

# ATB İş Merkezi, ankara büyükşehir belediye meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnafa nakdi yardım

09 Haz 2021 - 12:23 - Belediyeler

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