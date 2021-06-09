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09 Haz 2021 - 16:12- Gündem G: 09 Haz 2021 - 16:13

Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘Aşı’ Açıklaması

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca aşılama programına dahil edilen tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgilerinin, Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağı açıklandı.
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Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekipleri 9 Haziran 2021 tarihinden itibaren aşılama programına dâhil edildi.

Tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak.

Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresinde yer alan duyuruda paylaşılan Aşılama Programı Beyan Listesi’ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00’ya kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.
# Kültür ve Turizm Bakanlığı, aşılama programı, tiyatrocular, Müzisyenler, film, dizi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, sağlık bakanlığı

09 Haz 2021 - 16:12 - Gündem

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