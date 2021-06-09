Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘Aşı’ Açıklaması

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklama şöyle:
Müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekipleri 9 Haziran 2021 tarihinden itibaren aşılama programına dâhil edildi.
Tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak.
Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresinde yer alan duyuruda paylaşılan Aşılama Programı Beyan Listesi’ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00’ya kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.