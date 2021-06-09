09 Haz 2021 - 20:15- Gündem

Aşılamada yaş sınırı 45 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek” açıklamasında bulundu. Bakan Koca “4,2 milyon doz BioNTech aşısı hafta başında gelecek. Ay sonuna kadar hedef 30 milyon doz aşının Türkiye’ye getirilmesi.” ifadesini kullandı.