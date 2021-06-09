Aşılamada yaş sınırı 45 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek” açıklamasında bulundu.
Bakan Koca “4,2 milyon doz BioNTech aşısı hafta başında gelecek. Ay sonuna kadar hedef 30 milyon doz aşının Türkiye’ye getirilmesi.” ifadesini kullandı. Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Koca, “tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.