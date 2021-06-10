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10 Haz 2021 - 16:23- Gündem G: 10 Haz 2021 - 16:24

Bakan Açıkladı! Hangi İlden Ne Kadar Müsilaj Toplandı?

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından müsilaja ilişkin açıklamada bulundu.

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Bakan Kurum, İstanbul'da 103,8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'de 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27, Tekirdağ'da 23 metreküp müsilajın temizlendiğini açıkladı.

Bakan Kurum'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz.

8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.Su dalgası

Şehirlerimize göre;

-İstanbul 103,8 m³
-Balıkesir 79 m³
-Kocaeli 56 m³
-Yalova 53 m³
-Bursa 50 m³
-Çanakkale 27 m³
-Tekirdağ 23 m³ müsilaj topladık.

Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz.

Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1402970156842864641

# Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hangi İlden Ne Kadar Müsilaj Toplandı, müsilaj, Bakan Açıkladı, müsilajın temizliği

10 Haz 2021 - 16:23 - Gündem

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