Bakan Açıkladı! Hangi İlden Ne Kadar Müsilaj Toplandı?

Bakan Kurum, İstanbul'da 103,8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'de 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27, Tekirdağ'da 23 metreküp müsilajın temizlendiğini açıkladı.
Bakan Kurum'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz.
8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.Su dalgası
Şehirlerimize göre;
-İstanbul 103,8 m³
-Balıkesir 79 m³
-Kocaeli 56 m³
-Yalova 53 m³
-Bursa 50 m³
-Çanakkale 27 m³
-Tekirdağ 23 m³ müsilaj topladık.
Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz.
Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.