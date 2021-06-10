Macron’a tokat atan kişinin mahkeme kararı belli oldu!

Fransa’da 8 Haziran günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan Damien Tarel, hakim karşısına çıktı. Tarel için kamu görevlisine saldırı suçundan en fazla üç yıl hapis ve 45 bin euro para cezası istendi. Mahkeme'de Tarel 4 ay hapis cezasına çarptırılırken 14 ayda denetimli serbestlik kararı alındı.

Fransa’da 8 Haziran günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan Damien Tarel, hakim karşısına çıktı.

Drome departmanının başkenti Valence’de görülen mahkemede, 28 yaşındaki Damien Tarel, Macron'un güneydoğu Drome bölgesine yapacağı ziyaretten birkaç gün önce, cumhurbaşkanına yumurta veya kremalı turta atmayı düşündüğünü söyledi.

‘ÜLKEMİZİN ÇÜRÜMESİNİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Haber kanalı BFM TV’nin anlık olarak yayınladığı mahkemede Tarel, "Macron'un ülkemizin çürümesini çok net bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum" diyen Tarel, “Macron'u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Tarel için kamu görevlisine saldırı suçundan en fazla üç yıl hapis ve 45 bin euro para cezası istendiği bildirildi. Tarel Valence Mahkemesi tarafından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Tarel hakkında, 4 ay hapis cezasına ek olarak 14 ay denetimli serbestlik kararı alırken, Tarel’i kamu görevinden men etti.

Mahkeme, Tarel’in 5 yıl silah bulundurmasını yasaklarken, 3 yıl boyunca medeni haklarından yoksun bırakma kararı aldı. Tarel’e ayrıca, psikolojik tedavi alma şartı getirildi.