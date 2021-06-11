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11 Haz 2021 - 11:59- Gündem G: 11 Haz 2021 - 12:00

TUSKON Davasında Karar

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FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik görülen ana davada karar açıklandı.
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6 kişiye silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay, 9 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım suçundan 1 yıl on üçer ay hapis cezası verildi.
# FETÖ iş dünyası, FETÖ, TUSKON Davası, Silahlı terör örgütü, iş dünyası yapılanması

11 Haz 2021 - 11:59 - Gündem

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