6 kişiye silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay, 9 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım suçundan 1 yıl on üçer ay hapis cezası verildi.
11 Haz 2021 - 11:59- Gündem Güncelleme: 11 Haz 2021 - 12:00
TUSKON Davasında Karar
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik görülen ana davada karar açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.