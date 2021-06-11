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11 Haz 2021 - 14:02- Gündem G: 11 Haz 2021 - 14:03

Çukur Oyuncuları Hakkında Suç Duyurusu! Açıklama Geldi

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İzmir'in Karaburun'da satın aldıkları birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmaya çalıştıkları iddialarıyla gündeme gelen Çukur dizisi oyuncularından Aras Bulut İynemli, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.
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Show TV'de yayınlanan 'Çukur' adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile oyuncu Kerim Sarp Apak'ın, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istediği iddia edildi.

İddiaların ardından Çukur dizisi oyuncularından Aras Bulut İynemli ajans aracılığıyla açıklama yaptı. Menajerlik ajansından yapılan açıklamada, “Söz konusu arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve SİT alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır. Hiçbir şekilde yasalara aykırı inşaat faaliyeti yapılmayacaktır” denildi.

İynemli'nin bağlı olduğu menajerlik ajansı tarafından sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Sanatçımız Aras Bulut İynemli'nin ortağı olduğu bir şirkete ait olan arsada herhangi bir inşaat çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Kesinlikle ağaç kesilmemiştir. Sadece arazinin sınırlarını belirlemek üzere tel örgü çekilmiş ve arazi içindeki çalılar temizlenerek ağaç dikilmesine uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve SİT alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır. Hiçbir şekilde yasalara aykırı inşaat faaliyeti yapılmayacaktır.

Aras Bulut İynemli bugüne kadar olduğu gibi her zaman doğaya ve yasal düzenlemelere sonuna kadar saygılı olmaya devam edecektir."

# show tv, Çukur, çukur oyuncuları, Necip Memili, Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, rıza kocaoğlu

11 Haz 2021 - 14:02 - Gündem

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