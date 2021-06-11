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11 Haz 2021 - 15:03- Gündem G: 11 Haz 2021 - 15:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Biden İle Görüşmesine İlişkin Açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin "Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak" dedi.
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdiden bu hazırlıkları imkanı olan hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Sözleri daha fazla uzatmadan Şehriban annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içinde olmaya davet ediyorum.

Tüm komşularımızdan, tüm Burhaniye sakinlerinden bir ricada bulunacağım bir kardeşiniz olarak, ben buradaki tüm konutların, yolların sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buradaki değişimleri yapıp, buralarda yaşama imkanınızı süratle yapalım. Kirazlıtepe'de verilen aynı sözü sizlere burada ben veriyorum.

Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım.

Biden ile görüşmede hangi konular gündemde olacak?

Şimdi bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak. Ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Fuzuli'den İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, iki ülke olarak sözleşmeyi imzalayacağız. Kapsamlı bir sözleşme olacak. Milli maçı beraber izleyeceğiz. Zirvelerden sonra da inşallah tekrar mesaimize başlayacağız.

Macron'un görüşme talebi geldi mi?

Onunla da görüşeceğiz. Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.

Ermenistan konusu NATO zirvesinde konuşulacak mı?

Oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde bunların hepsini gündeme getireceğiz. Mayın konusunda biz konuyla ilgisi olanlara önce bu işi çözelim diyeceğiz.

Münbiç PKK'nın işgali altında değil, böyle bir şey olmuş olsa bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Her an gözümüz kulağımız orada.

Aşıda 32 milyonu yakaladık, bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BionTech gerek Çin'le yaptığımız anlaşmalar var. Turizm konusunda İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyetle görüşmeler yapılacak. Bir turist atağı inşallah başlayacak.

https://www.youtube.com/watch?v=iAnLCZB4eOc

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11 Haz 2021 - 15:03 - Gündem

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