Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Haz 2021 - 21:05- Gündem G: 11 Haz 2021 - 21:59

11 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de, son 24 saatte 224 bin 128 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 561 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de, son 24 saatte 224 bin 128 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 561 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 224 bin 128 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 561 olarak açıklandı. 

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi. Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

# Vefat sayısında düşüş!, 1 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

11 Haz 2021 - 21:05 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Müsilaj Temizliği Açıklaması mask
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Müsilaj Temizliği Açıklaması
Türk Kızılay 153. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor mask
Türk Kızılay 153. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Yeni Genelge mask
İçişleri Bakanlığı'ndan Yeni Genelge
Bakan Koca’dan ‘6 Saat’ Uyarısı mask
Bakan Koca’dan ‘6 Saat’ Uyarısı
Sağlık Çalışanlarına COVID-19 Ek Ödemeleri Adil Dağıtılmıyor mask
Sağlık Çalışanlarına COVID-19 Ek Ödemeleri Adil Dağıtılmıyor
Modanisa’dan Filistin’e Destek: Hedef 1 Milyon TL mask
Modanisa’dan Filistin’e Destek: Hedef 1 Milyon TL
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol Canlı Yayında Deliye Döndü! Stüdyo Ayağa Kalktı, Bakanlık Harekete Geçti! Utanmaz Anne El Kadar Çocuğunu Başka Adamlara... mask
Esra Erol Canlı Yayında Deliye Döndü! Stüdyo Ayağa Kalktı, Bakanlık Harekete Geçti! Utanmaz Anne El Kadar Çocuğunu Başka Adamlara...
Buse Varol’dan Mayolu Paylaşım! Alişan Şimdi Küplere Binecek, Çılgına Dönecek Derken Ters Hamle Geldi! Milyonların Ağzı Açık Kaldı! mask
Buse Varol’dan Mayolu Paylaşım! Alişan Şimdi Küplere Binecek, Çılgına Dönecek Derken Ters Hamle Geldi! Milyonların Ağzı Açık Kaldı!
Survivor Poyraz’ın Hilesi Ortaya Çıktı! Verdiği Göz Dağı Titretti! Artık Onun İçin Mavi Takım Bir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yi Silip Attı! mask
Survivor Poyraz’ın Hilesi Ortaya Çıktı! Verdiği Göz Dağı Titretti! Artık Onun İçin Mavi Takım Bir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yi Silip Attı!
Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e Rest! Kerem Bürsin Seçim Yapmak Zorunda Kalacak! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti! “Aman Allah’ım” mask
Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e Rest! Kerem Bürsin Seçim Yapmak Zorunda Kalacak! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti! “Aman Allah’ım”
Survivor Ayşe Poyraz’a Nikah Mesajı Verdi! Acun Ilıcalı’nın Karşısında İlan-ı Aşk! Yarışmadan Sonra Neler Planlıyorlar? mask
Survivor Ayşe Poyraz’a Nikah Mesajı Verdi! Acun Ilıcalı’nın Karşısında İlan-ı Aşk! Yarışmadan Sonra Neler Planlıyorlar?
Engin Akyürek’e Sefirin Kızı Şoku! Dizi Biter Bitmez El Sıkıştı! Ne Nare Kaldı, Ne Mavi! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki… mask
Engin Akyürek’e Sefirin Kızı Şoku! Dizi Biter Bitmez El Sıkıştı! Ne Nare Kaldı, Ne Mavi! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki…

GALERİ

Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır? mask
Aşı Randevusu Nasıl Alınır? Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır?
SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Var Mı? İşte 2021 SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Fırsatı Hakkında Detaylar... mask
SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Var Mı? İşte 2021 SSK Ve Bağ-Kur Borçlarına Yapılandırma Fırsatı Hakkında Detaylar...
Survivor İsmail’in Büyük Oyunu Ortaya Çıktı! Batuhan Çılgına Dönecek, Delirecek! O İsimle Yan Yana Geldi, Ada Ayağa Kalktı! mask
Survivor İsmail’in Büyük Oyunu Ortaya Çıktı! Batuhan Çılgına Dönecek, Delirecek! O İsimle Yan Yana Geldi, Ada Ayağa Kalktı!
Survivor Panorama Ekibi Birbirine Girdi! Sesler Yükseldikçe Yükseldi, Neredeyse Kavga Edeceklerdi! Acun Ilıcalı Devreye Girmezse Olanlar Oldu! mask
Survivor Panorama Ekibi Birbirine Girdi! Sesler Yükseldikçe Yükseldi, Neredeyse Kavga Edeceklerdi! Acun Ilıcalı Devreye Girmezse Olanlar Oldu!
Esra Erol’da 60 Yaşındaki Teyze Kimsesiz Kaldı! Termos Aşkı Başlara Bela Oldu! Kızı Canlı Yayında Reddetti, Olanlar Oldu! mask
Esra Erol’da 60 Yaşındaki Teyze Kimsesiz Kaldı! Termos Aşkı Başlara Bela Oldu! Kızı Canlı Yayında Reddetti, Olanlar Oldu!
Sadakatsiz Dizisine RTÜK Tokadı! Sezon Finali Yaptı ama Cezadan Kaçamadı! İzleyenler Yerin Dibine Girdi! O Sahneler… mask
Sadakatsiz Dizisine RTÜK Tokadı! Sezon Finali Yaptı ama Cezadan Kaçamadı! İzleyenler Yerin Dibine Girdi! O Sahneler…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status