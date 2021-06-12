Fahrettin Koca’dan ‘Aşı Randevusu’ Uyarısı

Sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi sabahını da boş geçmedi.

40 yaş ve farklı yeni sektördeki vatandaşların da dahil edildiği aşı programına atıfta bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var" mesajını paylaştı.

Koca'nın mesajı çok sayıda retweet ve yorum aldı.