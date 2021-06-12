Fahrettin Koca’dan ‘Aşı Randevusu’ Uyarısı

Sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi sabahını da boş geçmedi.
40 yaş ve farklı yeni sektördeki vatandaşların da dahil edildiği aşı programına atıfta bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var" mesajını paylaştı.
Koca'nın mesajı çok sayıda retweet ve yorum aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.