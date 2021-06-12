Kim Jong-un’dan Yeni Hamle

Yaklaşık bir aydır ilk kez görüntülenen Kuzey Kore lideri hakkındaki iddialar dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir ayın ardından iktirdaki Kuzey Kore İşçi Partisi’nin toplantısında konuşan Kim Jong-un’un bir hayli zayıfladığı dikkat çekmişti.

Geçen yıl 140 kilo olduğu düşünülen Kuzey Kore liderinin yeni görünümü, sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı. Daha önce Kim'in öldüğüne dair iddialar ortaya atılmış hatta sahte görüntüler bile yayınlanmıştı.

Neredeyse on yıl önce ülkenin lideri olduğundan bu yana fiziksel görüntüsüyle tüm dünyanın ilgisini çeken Kim, geçen cumartesi günü devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülerde belirgin şekilde daha ince görünüyordu.

Bir ay sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkan Kim'in fotoğraflarını analiz eden NK News, Kuzey Koreli liderin "önemli miktarda kilo verdiğinin" altını çizdi.

Seul merkezli haber sitesi, 37 yaşında olduğuna inanılan Kim'in, 12 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen favori saatinin kayışını sıktığını gösteren büyütülmüş görüntüler yayınlamıştı.

Babası Kim Jong-il'i Aralık 2011'de kalp krizinden yitiren Kim’in ağır bir sigara tiryakisi olduğu belirtilirken, kilosuna ve yaşam tarzı nedeniyle sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği açıklandı.

GEÇEN YIL 140 KİLO OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

NK News, Güney Kore ulusal istihbarat servisinin geçen yıl Kim'in 140 kilogram ağırlığda olduğuna inandığını ve 2011 sonlarında iktidara geldiğinden bu yana yılda ortalama 6-7 kg aldığını düşündüklerini yazdı. Ancak, Kim'in değişen görünümünün bir hastalığın sonucu mu yoksa bilinçli bir kilo verme kararı mı olduğu net değil.

Öte yandan, Kim'in sağlığı, sık sık bir spekülasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Kuzey Kore lideri, 2014 yılında yaklaşık altı hafta boyunca gözden kaybolmuş ve elinde bastonla ortaya çıkmıştı.

KARARLARIYLA DA GÜNDEMDE

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eşi benzeri olmayan kararlarıyla dünya gündeminde. Kuzey Kore kısa bir süre önce her türlü yabancı etkiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan kapsamlı yeni bir yasa çıkardı: Yabancı filmlerle, giysilerle ve hatta argo konuşurken yakalanan herkesi sert bir şekilde cezalandırıyor.

The New York Times'ın bildirdiğine göre Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin kültürünü zedelediğini söylediği akıma karşı kampanya başlattı ve Güney Kore popüler kültürünün belirtilerini taşıyan tüm içeriklerin ayıklanmasını istedi.

The New York Times'ın bildirdiğine göre Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin kültürünü zedelediğini söylediği akıma karşı kampanya başlattı ve Güney Kore popüler kültürünün belirtilerini taşıyan tüm içeriklerin ayıklanmasını istedi.

Söz konusu haberde Kuzey Kore liderinin Güney Kore popüler kültür içeriklerinin "kıyafetleri, saç stillerini, konuşma tarzını ve davranışları" bozduğunu söylediği belirtildi.

Bu, ülkeye K-dramaları ve K-pop müziğini kaçak yollardan sokan Kuzey Korelilerle yetkililerin farklı biçimlerde karşı karşıya geleceğine işaret ediyor.

Kim, tüm dünyada büyük bir etki alanı yaratmayı başaran Güney Kore pop dalgası K-pop'u da "habis kanser" diye nitelediği öne sürüldü.

Güney Kore'nin başkenti Seul merkezli Daily NK, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki yetkililerin geçen yıl aralıkta Güney Kore kültür endüstrisi içeriklerini izlerken yakalanan veya elinde bulunduran kişileri çalışma kamplarında çalışmaya zorlayacak bir yasayı geçirdiğini bildirmişti. Söz konusu yasaya göre K-içerikleri tüketen kişilerin 5 ila 15 yıl arasında ceza alabildiği iddia edildi.

Öte yandan K-içerikleri dağıtırken yakalananların idam cezasıyla karşılaşabildiği de öne sürüldü. Güney Kore'ye iltica eden ve K-pop içeriklerini Kuzey Kore'ye sokan bir şebekeyi işleten Jung Gwang-il, The New York Times'a şöyle konuştu:

Genç Kuzey Koreliler Kim Jong-un'a hiçbir şey borçlu olmadıklarını düşünüyor. Ailesinin yönetiminin geleceğinin temelini kaybetmek istemiyorsa gençlerin üzerindeki ideolojik kontrolünü yeniden sağlamalı.