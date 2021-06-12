Hac Yolcularına Kötü Haber! Bu Sene Hac İçin Kimse Alınmayacak!

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişinin kabul edileceğini, yurtdışından ise kimsenin alınmayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek. Bu karardan Türkiye'de ki hacı adayları da etkilenecek. Suudi Arabistan, mayıs ayında yapmış olduğu açıklamada bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu. Ancak son gelen bilgi tam tersi nitelikte oldu.