Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Haz 2021 - 12:31- Gündem G: 13 Haz 2021 - 12:32

Rekor kırdı! Doktorlar nedenini açıklayamıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Daha önce nedeni açıklanamayan bir şekilde uzayan kirpikleri ile dünya rekoru kıran Çinli kadın kendi rekorunu da kırdı ve bir kez daha Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi...
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Daha önce nedeni açıklanamayan bir şekilde uzayan kirpikleri ile dünya rekoru kıran Çinli kadın kendi rekorunu da kırdı ve bir kez daha Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. Dünya ikinci defa Guinness rekoru kısan Çinli kadını konuşuyor. Ülkenin güneydeki Changzhou şehrinde yaşayan You Jianzia, sol göz kapağının kirpiklerinin normalden çok daha hızlı uzadığını fark etti.

Bilimsel olarak bir açıklaması olmayan bu durum Çinli kadının kırılması hayli güç bir rekora imza atmasına imkan tanıdı. İlk olarak 2016 yılında kirpikleri 12,5 cm olarak ölçülen kadın adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı.

5 yıl sonra yeniden günceme gelen kadın kendi rekorunu kırdı. Kirpikleri yaklaşık 21 santimetreye ulaşan kadın Guinness yetkililerinin incelemesi sonrası hem kendi rekorunu genişletti hem de bir kez daha dünya rekoru kırdı.

# gündem haberleri, dümnya haberleri, Guinness Dünya Rekorları Kitabı, You Jianzia, sol göz kapağının kirpikleri

13 Haz 2021 - 12:31 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hac Yolcularına Kötü Haber! Bu Sene Hac İçin Kimse Alınmayacak! mask
Hac Yolcularına Kötü Haber! Bu Sene Hac İçin Kimse Alınmayacak!
Uygulanan Koronavirüs Aşı Miktarı Belli Oldu mask
Uygulanan Koronavirüs Aşı Miktarı Belli Oldu
Aşılamada 20 Yaşa Kadar Uygulanacak mask
Aşılamada 20 Yaşa Kadar Uygulanacak
Fahrettin Koca’dan ‘Aşı Randevusu’ Uyarısı mask
Fahrettin Koca’dan ‘Aşı Randevusu’ Uyarısı
Kargo Çalışanları İle Kuryeler Aşılanıyor mask
Kargo Çalışanları İle Kuryeler Aşılanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Biden İle Görüşmesine İlişkin Açıklama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Biden İle Görüşmesine İlişkin Açıklama
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ayşe’ye Torpil Yapıldığı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Şimdi Resti Çekecek, Her Şey Belgelendi! O İlimiz Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’ye Torpil Yapıldığı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Şimdi Resti Çekecek, Her Şey Belgelendi! O İlimiz Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Survivor Berkay’ı Acun Ilıcalı Affetmedi! Son Kararı Verildi, Sonuç Resmen Diskalifiye! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Seyirci Derin Bir Nefes Aldı! mask
Survivor Berkay’ı Acun Ilıcalı Affetmedi! Son Kararı Verildi, Sonuç Resmen Diskalifiye! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Seyirci Derin Bir Nefes Aldı!
Survivor Ayşe – Poyraz Bitti! Büyük Aşka Gölge Düştü, Ayşe’yi Öpe Öpe Bitiremedi, Poyraz Çılgına Döndü! mask
Survivor Ayşe – Poyraz Bitti! Büyük Aşka Gölge Düştü, Ayşe’yi Öpe Öpe Bitiremedi, Poyraz Çılgına Döndü!
Hande Erçel Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı! Perde Arkasındaki Sır Açıklanınca Tüyler Ürperdi! Kerem Bürsin Dünyayı Yakacak… mask
Hande Erçel Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı! Perde Arkasındaki Sır Açıklanınca Tüyler Ürperdi! Kerem Bürsin Dünyayı Yakacak…
Hande Erçel Bikinili Bozlarıyla Akıları Başlardan Aldı! Serkan’da Kerem’de Çıldırabilir! 22 Milyonun Nefesi Kesildi, Başları Döndü! mask
Hande Erçel Bikinili Bozlarıyla Akıları Başlardan Aldı! Serkan’da Kerem’de Çıldırabilir! 22 Milyonun Nefesi Kesildi, Başları Döndü!
Kırmızı Oda Dizsinde Tuna’nın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Tuna Yerin Dibine Girdi, Doktor Hanım Çılgına Döndü! “Sen Sahipsiz Değilsin” mask
Kırmızı Oda Dizsinde Tuna’nın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Tuna Yerin Dibine Girdi, Doktor Hanım Çılgına Döndü! “Sen Sahipsiz Değilsin”

GALERİ

Ankara Mamak’ta bir yılda 1009 adet iş yeri ruhsatı verildi mask
Ankara Mamak’ta bir yılda 1009 adet iş yeri ruhsatı verildi
Survivor Berkay’dan Flaş Aleyna İtirafı! Batuhan Sinir Krizine Girdi, Aleyna Zor Sakinleştirdi! Dominik Adasında Bomba Patladı! mask
Survivor Berkay’dan Flaş Aleyna İtirafı! Batuhan Sinir Krizine Girdi, Aleyna Zor Sakinleştirdi! Dominik Adasında Bomba Patladı!
Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Sadece 1 Gece İçin Tüm Yarışmacılara Jest Yaptı! Bir Gecelik Bahama İçin Ödediği Fiyat Dudakları Uçuklattı! “Acun Aç Çocuklar Var!” mask
Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Sadece 1 Gece İçin Tüm Yarışmacılara Jest Yaptı! Bir Gecelik Bahama İçin Ödediği Fiyat Dudakları Uçuklattı! “Acun Aç Çocuklar Var!”
Survivor Yarışması Fena İfşalandı! Hem Dokunulmazlığı Kazanan İsim Hem de Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Son Noktaya Geldi... mask
Survivor Yarışması Fena İfşalandı! Hem Dokunulmazlığı Kazanan İsim Hem de Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Son Noktaya Geldi...
Müge Anlı’da Kripto Para Şüphesi! Bir Gencin Canına Mal Oldu! Gözü Yaşlı Anne Stüdyoyu Paraladı! Sadece 27 Yaşındaydı… mask
Müge Anlı’da Kripto Para Şüphesi! Bir Gencin Canına Mal Oldu! Gözü Yaşlı Anne Stüdyoyu Paraladı! Sadece 27 Yaşındaydı…
Müge Anlı’da 18 Yaşındaki Kız Paramparça Oldu! Gelinlik İçin Evli Adama Kaçtı, Başına Gelmeyen Kalmadı! Baba Canlı Yayında Çıldırdı! mask
Müge Anlı’da 18 Yaşındaki Kız Paramparça Oldu! Gelinlik İçin Evli Adama Kaçtı, Başına Gelmeyen Kalmadı! Baba Canlı Yayında Çıldırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status