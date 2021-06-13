Rekor kırdı! Doktorlar nedenini açıklayamıyor

Daha önce nedeni açıklanamayan bir şekilde uzayan kirpikleri ile dünya rekoru kıran Çinli kadın kendi rekorunu da kırdı ve bir kez daha Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. Dünya ikinci defa Guinness rekoru kısan Çinli kadını konuşuyor. Ülkenin güneydeki Changzhou şehrinde yaşayan You Jianzia, sol göz kapağının kirpiklerinin normalden çok daha hızlı uzadığını fark etti.
Bilimsel olarak bir açıklaması olmayan bu durum Çinli kadının kırılması hayli güç bir rekora imza atmasına imkan tanıdı. İlk olarak 2016 yılında kirpikleri 12,5 cm olarak ölçülen kadın adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı.
5 yıl sonra yeniden günceme gelen kadın kendi rekorunu kırdı. Kirpikleri yaklaşık 21 santimetreye ulaşan kadın Guinness yetkililerinin incelemesi sonrası hem kendi rekorunu genişletti hem de bir kez daha dünya rekoru kırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.