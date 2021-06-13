Gözler Brüksel’deki bu görüşmede

Joe Biden ABD Başkanı olduktan sonra ilk yüz yüze görüşme için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel temasına çevrildi.

Yeni yönetimle liderler düzeyinde yapılacak bu ilk yüz yüze görüşmede gündem ikili ilişkiler olacak. Ankara-Washington hattındaki 4 sorunlu başlık da iki liderin görüşmesinde önemli yer tutacak. S-400'ler konusunda yaşanan görüş ayrılığı, terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteği, FETÖ elebaşının iadesi ve 1915 olayları ile ilgili ABD'nin tavrı konuları da görüşmede değerlendirilecek.