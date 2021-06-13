Gözler Brüksel’deki bu görüşmede

Joe Biden ABD Başkanı olduktan sonra ilk yüz yüze görüşme için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel temasına çevrildi.
Yeni yönetimle liderler düzeyinde yapılacak bu ilk yüz yüze görüşmede gündem ikili ilişkiler olacak. Ankara-Washington hattındaki 4 sorunlu başlık da iki liderin görüşmesinde önemli yer tutacak. S-400'ler konusunda yaşanan görüş ayrılığı, terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteği, FETÖ elebaşının iadesi ve 1915 olayları ile ilgili ABD'nin tavrı konuları da görüşmede değerlendirilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.