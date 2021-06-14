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14 Haz 2021 - 10:05- Gündem G: 14 Haz 2021 - 10:06

Yargı Paketi Meclis’e Geliyor

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Yargıyla ilgili yeni düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yasa ile bundan sonra katalog suçlarda tutuklama için “somut delile dayandırma” koşulu aranacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacağını açıkladığı 4. Yargı Paketi'nin son toplantısı bu hafta yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından taslak metin MHP'ye gönderilecek.

Hazırlanan kanun teklifi hafta sonuna doğru ise TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Taslak metinde çocuk suçları ile ilgili davalara öncelik verilmesi yer alıyor. Süre sınırı olmayan adli kontrol şartına üst süre sınırlaması getiriliyor. Asli ceza suçlarında adli kontrol ile ilgili üst sınır 2 yıl olacak. İdare davalarında İdare'nin cevap verme süresinde de bir düzenlemeye gidiliyor.

60 gün olan cevap verme süresi 30 güne indirilecek. Katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Konutu terk etmeme cezası verilenler eğer iki gün evde kalırsa her iki gün cezasından bir gün indirilecek.

Taslak metine göre çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Çocukla şahsi münasebet kurulmasına yönelik kararların infazında daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecek.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak bir birim kuracaktır. Bu birim vasıtasıyla çocukla ilgili kararların icra edilmesi hem masrafları azaltacak hem de çocuğun menfaatlerini gözetecek bir yöntem olacak.

# Yargı Paketi, somut delile dayandırma, meclis, Meclis'e yasa teklifi, 4. Yargı Paketi'nin son toplantısı, TBMM Başkanlığı

14 Haz 2021 - 10:05 - Gündem

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