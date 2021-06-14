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14 Haz 2021 - 10:20- Belediyeler G: 14 Haz 2021 - 10:21

ASKİ İmrahor Vadisi’nde Açıktan Akan Kanazisyon Hattını Yeniliyor

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’te zamanla yıpranarak çevre sağlığını etkileyecek şekilde açıktan akan hatları yeniliyor. ASKİ ekipleri, İmrahor Vadisi’nde açıktan akan toplam bin 500 metre atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını yenilemeye başladı.
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ASKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde bir yandan altyapı çalışmalarına hız verirken bir yandan da açıktan akan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını mercek altına aldı.

Zamanla yıpranan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen açıktan akan hatları tek tek tespit ederek yenilemek üzere harekete geçen ASKİ, İmrahor Vadisi’nde de açıktan akan hatları yenilemeye başladı.

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Çankaya ilçesi ilkbahar Mahallesi’nde artan konutlaşma sonrası bölgedeki çalışmalarını hızlandıran ASKİ ekipleri, İmrahor Vadisi’nde açıktan akan 750 metre kanalizasyon ve 750 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam bin 500 metrelik hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede 2004 yılında yapılan atık su ve yağmur suyu hatlarının özellikle 2010 yılında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle zarar gördüğünü belirten ASKİ yetkilileri, şu bilgileri verdi:

“Gerek bu bölgede yaşanan aşırı yapılaşma gerekse arazinin engebeli topoğrafik yapısı, dik yamaç olması gibi nedenlerle burada bazı sorunlar yaşanıyordu. Yıllar içinde gelişen kontrolsüz inşaat ve yaşanan yoğun yağışlar, söz konusu hatların bozularak işletilemez hale gelmesine neden olmuş. Bu nedenle hatların yenilenmesi gerekiyordu. Biz de ASKİ olarak çalışmalarımıza başladık ve önümüzdeki günlerde bölgedeki alt yapı sorununu halletmiş olacağız.”

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14 Haz 2021 - 10:20 - Belediyeler

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