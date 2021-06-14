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14 Haz 2021 - 15:39- Belediyeler G: 14 Haz 2021 - 15:40

Yenimahalle Karayalçın Kent Meydanı Açılış Töreni

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CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Karayalçın Kent Meydanı’nın açılış törenine katıldı.
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Yenimahalle Belediyesi’nin yenilediği ve Batıkent’in kurucularından, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Murat Karayalçın’ın ismini verdiği Karayalçın Meydanı, düzenlenen törenle açıldı.

“YENİMAHALLE’YE VE ANKARA’YA HAYIRLI OLSUN”

Açılış törenine CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanlarından Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte katılım gösterdi.Meydanın açılışına ilişkin açıklama yapan Başkan Akıllı, “Batıkent Karayalçın Kent Meydanı Yenimahalle'ye ve Ankara'ya hayırlı uğurlu olsun.” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış kurdelesini kestiği tören öncesinde ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Yenimahalleliler için sahne aldı.
# yenimahalle belediyesi, Karayalçın Kent Meydanı, batıkent, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

14 Haz 2021 - 15:39 - Belediyeler

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