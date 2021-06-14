Yenimahalle Karayalçın Kent Meydanı Açılış Töreni

Yenimahalle Belediyesi’nin yenilediği ve Batıkent’in kurucularından, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Murat Karayalçın’ın ismini verdiği Karayalçın Meydanı, düzenlenen törenle açıldı.
“YENİMAHALLE’YE VE ANKARA’YA HAYIRLI OLSUN”
Açılış törenine CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanlarından Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte katılım gösterdi.Meydanın açılışına ilişkin açıklama yapan Başkan Akıllı, “Batıkent Karayalçın Kent Meydanı Yenimahalle'ye ve Ankara'ya hayırlı uğurlu olsun.” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış kurdelesini kestiği tören öncesinde ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Yenimahalleliler için sahne aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.