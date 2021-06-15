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15 Haz 2021 - 11:05- Belediyeler G: 15 Haz 2021 - 11:06

Büyükşehir’in Şirindere’de Atıkla Mücadelesi Tamamlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde kent sağlığını tehdit eden ve kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf etmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Çiğdem Mahallesi Şirindere’de gecekondu, çadır ve barakaları tek tek temizleyen Büyükşehir Belediyesi, bölgeden toplam 4 bin 400 kamyon hafriyat çıkardı. Tamamlanan çalışmalarla bölge sakinleri rahat bir nefes aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde insan sağlığını tehdit eden ve kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf etmeye devam ediyor.

Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapılara ait atıkları temizleyen Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri son olarak çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkii’nde başlattığı atık temizleme çalışmalarını tamamladı.

BÖLGE GECEKONDU, ÇADIR VE BARAKALARDAN TEMİZLENDİ

    Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren ortak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkii’nde 4 bin 400 kamyon hafriyat toplandı.

   Şirindere’de de gecekondu, çadır ve barakaların kaldırıldığını ve bölge sakinlerinin rahat bir nefes aldığını belirten Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Çevre felaketine dönüşen çöp ve atıkların biriktiği, kent sağlığını ve kent estetiğini bozan noktaları bertaraf etmeyle ilgili bir faaliyet yürütüyoruz. Genel çalışmalara 1 Ağustos 2020’de Altındağ Uzun Yol ve Hacıbayram’da başlamıştık. İskitler ve Varlık Mahallelerini de temizledik. Çankaya bölgesinde 11 noktada Dikmen, Akpınar, Karapınar, Çaldağı, Mürsel Uluç gibi noktalarda büyük çöp yığınları vardı. Bunları özellikle temizlemeyle ilgili yoğun bir çaba sarfettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Bu konuda Kent Estetiği ekiplerinin özverili bir çalışması oldu. Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığımızın da bize destekleri oldu. Son olarak Şirindere’de 4 bin 400, şehrin tamamında ise 8 bin 600 kamyon hafriyat çıkarıldı. 20-25 yıldır şehrimizde birikmiş kir ve pası temizlemeye çalışıyoruz.”

“HALKIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİDİR”

   Vatandaşlar tarafından gelen talepler ve Kent Estetiği ekiplerinin tespitleri doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yıllardır halkın sağlığını tehdit eden, kentte görsel kirliliğe neden olan atık ve yıkıntıları bir bir temizlemeyi sürdürüyor.

   Yıllardır ihmal edilen noktalarda atıkla mücadelede kararlı olduklarını ve kent genelinde geniş çaplı çevre temizliği başlattıklarına dikkat çeken Aktepe, “Mansur Başkanımızın sürekli vurguladığı ‘halkın sağlığı bizim için önceliklidir’ yaklaşımıyla bu faaliyetleri devam ettirdik. Çankaya bölgesinde özellikle yıkılmış metruk yerlerin yeniden temizlenmesiyle ilgili faaliyetlere başlıyoruz. Şehrimizin tamamını temizleyeceğiz. Bundan sonra Çankaya bölgesinde Dikmen çevresindeki Mürsel Uluç Mahallesi’ndeki çöp atıklarını temizlemeye ve metruk yerlerin atıklarını temizlemeye devam edeceğiz” dedi.

# Çiğdem Mahallesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıkla mücadele, kent sağlığı

15 Haz 2021 - 11:05 - Belediyeler

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