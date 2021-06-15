Etimesgut Belediyesi'nden Bir Kolaylık Daha

Etimesgut Belediyesi teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, hayata geçirdiği uygulama ve programlarla vatandaşların iş ve işlemlerinin kolaylaştırıyor.

Belediye ve Tapu Müdürlüğü ile yapılan protokol sayesinde rayiç ve borcu yoktur yazısı için belediyeye gelmeye gerek duymadan işlemlerini tapudan çözen Etimesgutlulara yeni bir kolaylık daha getirildi: Vatandaşlar, ekspertiz, beyan ve aykome işlemleri için artık belediyeye gelmeye gerek duymayacak; işlemlerini internet üzerinden, zaman kaybı yaşamadan kolayca yapabilecek.

Vatandaşlar, www.etimesgut.bel.tr adresi üzerinden hizmet veren e-ekspertiz, e-beyan, e-aykome linkini tıklayarak talep ettiği işlemleri gerçekleştirebilecek. Vatandaşların bu üç işlem için de e-devlet şifresi ile sistem üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak.

ZAMAN KAYBI ÖNLENİYOR

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, vatandaşların belediyeye gelmeden, internet üzerinden on-line iş ve işlemlerini yapabilecekleri uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Bir süre önce Tapu Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol çerçevesinde ‘belediye git rayiç ve borcu yoktur yazısı al getir’ devrini bitirmiştik.

Bu işlemler artık bir tıkla tapudan yapılabiliyor. Şimdi de hemşehrilerimizin, beyan, ekspertiz ve Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) işlemlerini internet üzerinden yapabilecekleri imkanı sağladık. Bu sayede vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden kısa sürede işlemlerini yapabilecekler" dedi.