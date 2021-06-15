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15 Haz 2021 - 16:34- Gündem G: 15 Haz 2021 - 16:35

Düğünlerde İkram Dönemi Yeniden Başladı

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Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı.

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Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.

Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak. Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek
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15 Haz 2021 - 16:34 - Gündem

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