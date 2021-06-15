Bir günde 1 milyon doz aşı yapıldı

Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "1 MİLYON DOZ aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" dedi.