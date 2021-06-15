15 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de, son 24 saatte 219 bin 290 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 532 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 219 bin 290 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 532 olarak açıklandı.