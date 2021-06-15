Bakan Gül: “Avukata saldırı, adalete saldırıdır”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ettiklerini söyledi. Adalet Bakan Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukata, icra memuruna ve işlem yardımcılarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Gül, "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi İzmir'de avukat olan Ege Ogeday Burduroğlu, haciz işlemi için gittiği iş yerinde saldırıya uğramış, iş yeri sahibi olduğu iddia edilen H.A.A., alacaklı vekil avukatına tekme atıp yaraladı, daha sonra ise silahla tehdit etmişti.