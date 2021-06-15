Süt banyosuna istenen hapis cezası belli oldu

Konya'da bir süt toplama merkezinde 'süt banyosu' olayıyla gündeme gelen Emre Sayar ile Uğur Turgut'un yargılanmalarına devam edildi. Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede, ‘İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir’ kapsamında yargılanmaları talep edildi.

İddianamede Emre Sayar’ın, kazan içine bir miktar sıcak su doldurduktan sonra bir miktar da iş yerinde bulunan sütten eklediğinin tespit edildiği belirtildi. Sayar’ın iç çamaşırlarıyla kazana girip Turgut’un da görüntüleri çektiği, ardından kazandaki sıvının boşaltıldığına yer verildi.