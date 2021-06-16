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16 Haz 2021 - 13:03- Belediyeler G: 16 Haz 2021 - 13:04

Başkan Köse Ve Kaymakam Sırmalı, Otopark Dolgusu Kayan Binada İncelemede Bulundu

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte dün gece 03.00 sularında Yeşilbayır Mahallesi’nde,bir inşaatın duvar yapım aşamasında, üst kısımda bulunan ve  otopark dolgusunun bir kısmında toprak kayması meydana gelen Rüştü Yıldız apartmanında incelemelerde bulundu.
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Binanın tahliyesine karar verilmesiyle birlikte 16 dairelik binada yaşayan vatandaşlar Mamak Belediyesi ekipleri tarafından belediye misafirhanesine ve yakınlarının yanlarına yerleştirildi. Yine Mamak Belediyesi çay ve çorba ikram araçları ile vatandaşlara hizmet verdi.

Bina sağlamlaştırılıyor

Binanın güvenlik amacıyla boşaltıldığını ve risk oluşturabilecek bir durum olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bina güçlendirme çalışmalarının başladığını kaydederek, “ Sabaha karşı 03.00 civarında bir telefon ihbarıyla birlikte ekiplerimiz olay yerine geldi ve olayın nasıl olduğuna dair tespitler yapıldı. Burda bir binanın istinat duvarı çalışması var. Ruhsatı yaklaşık bir on gün önce alınmış bir duvar çalışması. Çalışma sırasında zemine dair incelemelerde bulunduk.

Sert bir zemin. Otopark tarafında dolgu malzemesinde bir kayma olmuş ve bir de plaka kaymış oradan. İnşaatı durdurduk. Tüm vatandaşlarımızı misafirhanemize aldık. Bina mühürlendi. Ekiplerimizle birlikte sabaha kadar burada bir çalışma yapıldı.Ş u anda arkadaşlarımız ayrıntılı bir raporu hazırlıyor. Binada herhangi bir kayma yok, çatlak yok. Ancak yine de ayrıntılı teknik rapor hazırlanıyor.

Rapor hazırlanınca onu inceleyeceğiz. İstinat duvarının proje yenilemesi yapılıyor. Üstteki binanın istinat duvarına bağlayacak şekilde ve beton atılacak. Sağlamlaştırılacak. Biz bu konularda teyakkuz halindeyiz. Geçen aylarda Çankaya’da yaşanan hadiseyle birlikte özel olarak tedbirler almıştık. Burası da kayalık bir zemin ama yine de böyle bir şey gerçekleşti. Bundan sonraki çalışmalarımızı ekiplerimiz teknik olarak sürdürecek. Teknik rapor kısa sürede çıkar. İstinat duvarı tamamlanıp, sağlamlık raporu aldıktan sonra vatandaşlarımız evlerine taşınabilecekler. Çevre binalarda herhangi bir hasar yok. Arkadaşlarımız incelemelerine devam ediyorlar .Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz” dedi.

# Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Otopark Dolgusu Kayan Bina, mamak, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Yeşilbayır Mahallesi, otopark dolgusu

16 Haz 2021 - 13:03 - Belediyeler

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