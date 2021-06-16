Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’na Tepki Yağıyor

COVID-19 mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağı ve esnafların kepenk kapatmasından dolayı ekonomik sıkıntılar boy göstermişti. Esnafın ve işsiz kalan vatandaşların faturalarını ödeme güçlüğü çekmesi, faturaların da ödenememesine neden oldu. Özellikle 3 GSM operatörü olan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, faturalarını ödeyemeyen vatandaşların hatlarına kısıtlama uygulaması vatandaşların tepkisine yol açtı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere aldırış etmeyen Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, hatların aramalara kapanmasının hemen ardından dışardan gelen aramalara da kapatması pes dedirtti.

GSM OPERATÖRLERİ ÜLKEYE İHANET EDİYORLAR...

Sosyal medya ve form siteleri üzerinden tepki gösteren vatandaşlar, “Pandemi sürecinde yasaklardan dolayı işyerimizi açamadık. Para kazanamadık ki faturalarımızı ödeyemedik. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, bu durumu fırsat bilip hatları kapatarak ülkeye ihanet etmektedir. Ülkenin durumu ortadayken, bu 3 GSM operatörünün yaptığı ülkeye ve millete ihanettir. Hatların kapatılmaması konusunda bakanlıktan acilen çözüm ve karar almasını istiyoruz” diye tepkilerini dile getirdiler.

Türk Telekom bünyesinde hizmet veren TTNET’in de ev internetlerini pandemi sürecinde borcu ödenmediği için kısıtlandığını, öğrencilerin online eğitimlerini gerçekleştiremediğini ifade eden vatandaşlar, devletin bu duruma acil çözüm bulması gerektiğini öne sürdüler.

UZMANLAR NE DİYOR?

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’nun hattın borcundan dolayı kapatılmasının hukuki açıdan mümkün olmadığını dile getiren uzmanlar, “Bir opertör firmasıyla yapılan sözleşme yıllıktır ve her yılın iki tarafın da itirazı olmazsa bu sözleşme yenilenir. Bu süreçte vatandaşın faturasını ödememesi durumunda hizmet kısıtlaması ya da hizmetin sona erdirilmesi hukuken yanlıştır. Hizmeti kısıtlayan ya da sona erdiren şirket fatura kesmeye devam etmektedir. Sonuçta, 1 yıllık sözleşme sürecinde hizmeti devam ettirir. 1 yılın sonunda ya da 6 aylık dilimde biriken faturaları hukuki işleme koyabilir. Hizmeti kesilen birçok vatandaş, operatöre dava açmış ve bu davaları kazanmıştır” "kullandılar.