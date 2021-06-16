Sincan Bebek Kütüphanesi'nde Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

0-5 yaşındaki çocuklara okuma bilinci kazandırmak amacıyla faaliyetlerine başlayan Sincan Bebek Kütüphanesi kitapların yanı sıra kültürel etkinlikleriyle de çocuk ve ailelerin vazgeçilmezi oldu. Kitap, eğitici-öğretici oyunlar ve tiyatroyla iç içe olan çocuklar eğlenerek öğreniyor.
Bebeklik ve erken çocukluk dönemini hedef alan Bebek Kütüphanesinin en önemli amacı, bebek-ebeveyn ilişkisini güçlendirmek ve çekirdekten başlayan bir okuma bilinci oluşturmak. İşte bu nedenle Bebek Kütüphanesi hem çocukların hem de ailelerin uğrak noktası oldu.
Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor.
Bebek Kütüphanesinde Tiyatro Perdesi de Minikler İçin Aralanıyor
Çocuklar kitap okumanın yanında eğitici-öğretici etkinliklerle de hoşça vakit geçiriyor. Resim, El işi faaliyetleri gibi eğitici etkinlikler yapılıyor. Oyunlar eşliğinde İngilizce dersleri veriliyor. Akıl Oyunları ve Oyun Terapi etkinlikleri düzenleniyor. Tarihimizi ve kültürümüzü anlatan çeşitli eğitici tiyatro oyunları da çocuklar için sergileniyor. Tüm bunların yanında ebeveynlere özel “Aile Danışmanlığı” hizmeti de veriliyor.
Sincan Bebek Kütüphanesi sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun hizmet veriyor. Ailelerin etkinliklere katılabilmek için www.sincan.bel.tr adresinden randevu alması gerekiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.