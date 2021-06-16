Sincan Bebek Kütüphanesi'nde Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

0-5 yaşındaki çocuklara okuma bilinci kazandırmak amacıyla faaliyetlerine başlayan Sincan Bebek Kütüphanesi kitapların yanı sıra kültürel etkinlikleriyle de çocuk ve ailelerin vazgeçilmezi oldu. Kitap, eğitici-öğretici oyunlar ve tiyatroyla iç içe olan çocuklar eğlenerek öğreniyor.

Bebeklik ve erken çocukluk dönemini hedef alan Bebek Kütüphanesinin en önemli amacı, bebek-ebeveyn ilişkisini güçlendirmek ve çekirdekten başlayan bir okuma bilinci oluşturmak. İşte bu nedenle Bebek Kütüphanesi hem çocukların hem de ailelerin uğrak noktası oldu.

Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor.

Bebek Kütüphanesinde Tiyatro Perdesi de Minikler İçin Aralanıyor

Çocuklar kitap okumanın yanında eğitici-öğretici etkinliklerle de hoşça vakit geçiriyor. Resim, El işi faaliyetleri gibi eğitici etkinlikler yapılıyor. Oyunlar eşliğinde İngilizce dersleri veriliyor. Akıl Oyunları ve Oyun Terapi etkinlikleri düzenleniyor. Tarihimizi ve kültürümüzü anlatan çeşitli eğitici tiyatro oyunları da çocuklar için sergileniyor. Tüm bunların yanında ebeveynlere özel “Aile Danışmanlığı” hizmeti de veriliyor.

Sincan Bebek Kütüphanesi sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun hizmet veriyor. Ailelerin etkinliklere katılabilmek için www.sincan.bel.tr adresinden randevu alması gerekiyor.