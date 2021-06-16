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16 Haz 2021 - 13:31- Belediyeler G: 16 Haz 2021 - 13:32

Sincan Belediyesi Ekipleri Yaralı Yılanı Tedavi Etti “Her Can Bizim İçin Kıymetli”

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Sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımları için titiz bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaralı yılana yardım elini uzattı.
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Bir ihbarı değerlendiren ekipler yaralı yılanı tedavi edip doğal ortamına bıraktı.

Sincan'da ekipler sokak hayvanları için seferber oluyor.

Belirlenen 38 besleme noktasına mama ve su takviyesine ara vermeden devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanları tedavi ediyor, bakımlarını yapıyor. Sokaktaki canlarımız için ısıl işlem görmemiş organik atıklardan yaş mama üretimi devam ederken, “Acil Müdahale Aracı” vasıtasıyla veteriner hekimler bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanlara anında müdahale ediyor.

Yaralı yılan tedavi edildi

Bir ihbarı değerlendiren ekipler yaralı yılanı bulunduğu ortamdan alarak kliniğe getirdi. Orada yılana gerekli tedaviyi yapan ekipler ardından doğal ortamına bıraktı.

Ekipler yaban hayatına önem veriyor. Kırsal mahallelerden gelen ihbarlar doğrultusunda hemen harekete geçen ekipler, 16 ebabil kuşu, 6 yılan, 2 ginepig, 5 tavşan, 2 at, 5 kaplumbağa, 22 yabani kuş, 25 güvercin ve 1 eşeğin daha tedavisini gerçekleştirerek yaşam alanlarına bıraktı.
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16 Haz 2021 - 13:31 - Belediyeler

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