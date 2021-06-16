Sincan Belediyesi Ekipleri Yaralı Yılanı Tedavi Etti “Her Can Bizim İçin Kıymetli”

Bir ihbarı değerlendiren ekipler yaralı yılanı tedavi edip doğal ortamına bıraktı.
Sincan'da ekipler sokak hayvanları için seferber oluyor.
Belirlenen 38 besleme noktasına mama ve su takviyesine ara vermeden devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanları tedavi ediyor, bakımlarını yapıyor. Sokaktaki canlarımız için ısıl işlem görmemiş organik atıklardan yaş mama üretimi devam ederken, “Acil Müdahale Aracı” vasıtasıyla veteriner hekimler bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanlara anında müdahale ediyor.
Yaralı yılan tedavi edildi
Bir ihbarı değerlendiren ekipler yaralı yılanı bulunduğu ortamdan alarak kliniğe getirdi. Orada yılana gerekli tedaviyi yapan ekipler ardından doğal ortamına bıraktı.
Ekipler yaban hayatına önem veriyor. Kırsal mahallelerden gelen ihbarlar doğrultusunda hemen harekete geçen ekipler, 16 ebabil kuşu, 6 yılan, 2 ginepig, 5 tavşan, 2 at, 5 kaplumbağa, 22 yabani kuş, 25 güvercin ve 1 eşeğin daha tedavisini gerçekleştirerek yaşam alanlarına bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.