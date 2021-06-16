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16 Haz 2021 - 15:16- Gündem G: 16 Haz 2021 - 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi’ne Hitap Ediyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Meclisi'ne hitap ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş milli mecliste sizinleyim.

Tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Refahın artması için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız.

Canı yananlar, kanı dökülenler sadece Karabağ’da yaşayan insanlardır. 30 yıl beni Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden uzaktaydı. 30 yıl sonra asıl sahiplerine ulaştılar.

Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.

"BÜTÜN DÜNYA BİLSİN Kİ YARIN DA YANINDA YER ALACAĞIZ"

Gözlerini kırpmadan Karabağ için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum. Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız.

Karabağ’ı ve işgal altındaki toprakları yakıp gidenler, işgali görmeyenler azadlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Fuzuli’yi görsünler, Karabağ’ı görsünler her şey ortada. Gelirken işgalci giderken tarumarcı idiler.

"GELECEK YIL ŞUŞA'YI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLARAK GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Şuşa’nın Azerbaycan kültür başkenti ilan edilmesi dünyaya verilen bir mesajdır. Gelecek yıl Şuşa’yı Türk Dünya’sı kültür başkenti olarak görmekten memnuniyet duyarız.

'KİMSE RAHATSIZ OLMASIN'

Karabağ zaferi zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Kimse rahatsız olmasın savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir. Nitekim bu zaferin ardından yapılacaklara bakıldığında çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir. Evlerinden 30 yıldır olan kardeşlerimize dönme yolu açılmıştır.

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16 Haz 2021 - 15:16 - Gündem

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