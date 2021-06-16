35 yaş üzerine aşılama başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı stoğu, yeni teslimatlar ve aşılamada geçilecek yeni kategorileri konuşmak üzere toplandı. Toplantı sonrasında Bakan Koca, YouTube kanalı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın itibariyle 35 yaş üzerine aşılama başlayacağını duyurdu.

Halkımıza ve sağlık teşkilatımıza teşekkür eden Bakan Koca, yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazandıklarını söyledi. "Bu yaz salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz olacak" diyen Bakan Koca, "Hepimiz sevdiklerimizle arasındaki mesafeden kurtulacağız. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığının vaka tablolarına yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayılarımız düşüyor ancak 80 binden fazla vaka sayımız olduğunu göz ardı edemeyiz. Bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile güvenli hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım" diye konuştu.

Bakan Koca, önümüzdeki hafta istatistiki verilerle açıklama yapacağını açıkladı.