Dünyayı kara mantar korkusu sardı

Hindistan’daki kara mantar vakalarının artışının ardından Umman'daki bazı COVID-19 hastalarında ölümcül 'kara mantar’ görüldü. Bağışıklık sistemi zayıflayan koronavirüs hastalarında ortaya çıkan hastalık organların kaybına ve ölüme yol açabiliyor.

Hindistan’da yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından ölümcül kara mantardan hayatını kaybedenler artarken, Umman’da da kara mantar vakalarına rastlandı. Umman'daki bazı COVID-19 hastalarında yaşamı tehdit eden kara mantar enfeksiyonu tespit edildi.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, doktorların Umman'da yaygın olarak "kara mantar" olarak bilinen mukormikoz ile enfekte olan 3 koronavirüs hastası olduğunu bildirdi. Ülkede mantar vakaları nadir görülse de, Ummanlı yetkililer yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle alarma geçti.

Geçen ay, ülkedeki koronavirüs vakaları üç kattan fazla arttı ve yetkililer salı günü 2.000'den fazla yeni vaka ve 33 ölüm bildirdi.

Küf neden oluyor kolayca bulaşıyor

Mukormikoz hastalığına, ağır COVID-19 gibi akut hastalıkları olanlarda veya bağışıklığı zayıf kişilerde havada bulunan ve komplikasyonlara neden olan “mukormisetler” adı verilen bir grup küf neden oluyor.

Doktorlara göre, bu tür hastalarda enfeksiyon bir kez solunduğunda sinüs boşluklarına, akciğerlere ve göğüs boşluklarına yayılabiliyor. Sinirlerin enfekte olmasıyla kalıcı ağrı ve baş ağrıları görülüyor.

Hastalık Hindistan, Bangladeş, Şili, Uruguay, Irak, Mısır, Nepal ve Meksika’da yüzlerce can aldı.