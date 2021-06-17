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17 Haz 2021 - 14:06- Gündem G: 17 Haz 2021 - 14:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 Ve F-35 Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (Biden ile F-35 ve S-400 gündemi) "Bu konularda farklı adım atmamızı beklemeyin dedim." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır"

Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar.

Erdoğan'dan Biden'a: S-400 ve F-35 konusunda farklı adım atmamızı beklemeyin

"Biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık"

(Biden'a) Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık.

ABD'nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir.

Ermenistan, güven artırıcı adımlar atmaya başlamalı. Döşediği mayınların haritalarını Azerbaycan’la paylaşması bu yönde önemli bir ilk adımı teşkil edecektir.

"Eylül-ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz"

(COVID-19) Yoğun aşı süreci pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. Temenni ederim ki eylül-ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz.

"Karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor"

Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor.

Yeni Anayasa çalışmaları

Taslak çalışmamız tamamlandı, MHP ile paylaşacağız.

# Eylül-ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz, S-400, F-35, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azerbaycan, abd, abd başkanı biden

17 Haz 2021 - 14:06 - Gündem

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