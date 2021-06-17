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17 Haz 2021 - 14:21- Belediyeler G: 17 Haz 2021 - 14:22

Keçiören’de Sağlık İçin Hijyenik Spor Salonları

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait spor tesislerinin her seans sonrasında dezenfekte edildiğini ve vatandaşa sağlıklı bir ortamda spor yapma imkanı sunulduğunu belirtti.
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Altınok, “Sağlıklı yaşamın temeli spordur. Bu anlamda tesislerimizde salgın önlemlerini uygulayarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Ankara’mızda havaların tam ısınmaması nedeniyle henüz açık yüzme havuzu ve aqua parklarımızı faaliyete geçirmedik. Spor tesislerimiz ise yüzde elli kapasite ile hizmet veriyor.” dedi.

HER SEANSTAN SONRA DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kalaba, Aktepe, Mevlana, Abdürrahim Karakoç, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve spor tesisleri yüzde elli kapasite ile hijyenik bir ortamda hizmet vermeye devam ediyor. Spor salonlarında bir buçuk saatlik seansların ardından yarım saatlik dezenfeksiyon çalışması yapılarak bir sonraki seans için hijyenik bir ortam hazırlanıyor. Vatandaşın gönül rahatlığıyla spor yapmasına imkân tanıyan tesislerde alanında uzman spor antrenörleri de görev yapıyor.

HAVALAR ISININCA HAVUZ VE AQUA PARKLAR AÇILACAK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yüzme havuzları ve spor tesislerinde alınan tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını anımsatarak, “Havaların ısınmaması nedeniyle açık yüzme havuzu ve aqua parklarımız henüz hizmete başlamadı. Ancak buralarda temizlik, dezenfeksiyon ve ölçüm çalışmalarını tamamladık. Spor salonlarımızda ise yüzde elli kapasiteyle ve HES Kodu sorgulaması yaparak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Salonlarımız 08.00 -21.00 saatleri arasında seanslar halinde hizmet veriyor.” ifadelerini kullandı.

# Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hijyenik Spor Salonları, keçiören, spor tesisleri, sağlıklı bir ortamda spor yapma imkanı

17 Haz 2021 - 14:21 - Belediyeler

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