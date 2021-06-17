THY duyurdu! Yarın başlıyor

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlayacaklarını açıkladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram verileceğini açıkladı. Ekşi şu ifadeleri kullandı:
Uçakta ikramları özlediniz değil mi?
Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.