İnternet çöktü, uçuşlar iptal edildi

Avustralya'da ve ABD'de bazı bankalar ve havayolu şirketlerinde internet çöktü. Yüzlerce uçuş iptal edildi, binlerce kişi mağdur oldu. Avustralya ve ABD'de internet paniği yaşandı. Bankacılık ve havacılık sektöründe internet siteleri çöktü.

Avustralya’nın en büyük bankaları arasında yer alan Commonwealth Bank, Westpac ve Anz’in de aralarında olduğu çok sayıda bankaya erişim durdu. Benzer biçimde havayolu şirketi Virgin Australia da açıklama yaparak, sistemdeki bir sorun yüzünden internete ulaşımın durduğunu açıkladı.

Şirketler internet kesintilerinin nedenini araştırıyor.