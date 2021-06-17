İnternet çöktü, uçuşlar iptal edildi

Avustralya'da ve ABD'de bazı bankalar ve havayolu şirketlerinde internet çöktü. Yüzlerce uçuş iptal edildi, binlerce kişi mağdur oldu. Avustralya ve ABD'de internet paniği yaşandı. Bankacılık ve havacılık sektöründe internet siteleri çöktü.
Avustralya’nın en büyük bankaları arasında yer alan Commonwealth Bank, Westpac ve Anz’in de aralarında olduğu çok sayıda bankaya erişim durdu. Benzer biçimde havayolu şirketi Virgin Australia da açıklama yaparak, sistemdeki bir sorun yüzünden internete ulaşımın durduğunu açıkladı.
Şirketler internet kesintilerinin nedenini araştırıyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.