Dördüncü Yargı Paketi Meclis’te

Dördüncü yargı paketine ilişkin AK Parti'nin uzun süredir yürüttüğü çalışma tamamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, paketi Meclis Başkanlığı'na sundu.
Yargı paketiyle vergi suçlarına pişmanlık indirimi, mağdura duruşma kağıdıyla birlikte iddianame gönderilmesi, adli kontrole 2 yıl sınırı gibi uygulamalar geliyor.
Son çalışmayla pakette önemli bir değişikliğe gidilerek ''ısrarlı takip" suçunun nitelikli suç kapsamına alınmasından vazgeçildi.
Düzenleme, pek çok kişiyi ithamlarla karşı karşıya bırakacağı ve husumete yol açacağı gerekçesiyle paketten çıkarıldı.
İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ve pakete eklenmesi düşünülen "çocuk mahkemelerinde görev yapan hakim, savcı ve avukatların 'cübbesiz' olarak duruşmalara katılmasına" yönelik düzenleme de tekliften çıkarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.