Dördüncü Yargı Paketi Meclis’te

Dördüncü yargı paketine ilişkin AK Parti'nin uzun süredir yürüttüğü çalışma tamamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, paketi Meclis Başkanlığı'na sundu.

Yargı paketiyle vergi suçlarına pişmanlık indirimi, mağdura duruşma kağıdıyla birlikte iddianame gönderilmesi, adli kontrole 2 yıl sınırı gibi uygulamalar geliyor.

Son çalışmayla pakette önemli bir değişikliğe gidilerek ''ısrarlı takip" suçunun nitelikli suç kapsamına alınmasından vazgeçildi.

Düzenleme, pek çok kişiyi ithamlarla karşı karşıya bırakacağı ve husumete yol açacağı gerekçesiyle paketten çıkarıldı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ve pakete eklenmesi düşünülen "çocuk mahkemelerinde görev yapan hakim, savcı ve avukatların 'cübbesiz' olarak duruşmalara katılmasına" yönelik düzenleme de tekliften çıkarıldı.