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18 Haz 2021 - 13:13- Belediyeler G: 18 Haz 2021 - 13:14

Sincan Polatlar Rehabilitasyon Merkezi Ve Bakım Evinde “Eğitim Parkuru” Tamamlandı

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Sincan Belediyesi can dostlarımızın beslenme ve barınak ihtiyaçlarının karşılamasının yanı sıra rehabiliteleri ve eğitimlerine de önem veriyor.
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Polatlar Mahallesinde çalışmaları devam eden 1000 sokak hayvanı kapasiteli Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evinde “Eğitim Parkuru” hizmet vermeye başladı. Böylece tesiste eğitilen köpekler yeni sahiplerine daha sağlıklı şekilde teslim edilecek.

Sincan Belediyesi Polatlar Mahallesinde Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evindeçalışmalar hızla devam ediyor. Merkezdesokak köpeklerinin eğitilerek rehabilite edildiği “Eğitim Parkuru” tamamlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 13 personelin görev yaptığı Eğitim Parkurunda köpek temel eğitim alanı ile serbest oyun alanı yer alıyor. Ayrıca rehabiliteye ihtiyacı olan köpekler için bir de havuz bulunuyor. Parkurda eğitim alarak rehabilite edilen köpeklerin eski sağlığına kavuşması amaçlanıyor.

Tesiste ayrıca sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altında tutmak için kısırlaştırma faaliyetleri, güçten düşmüş ve bakıma muhtaç olan hayvanların bakımları ve tedavileri için 33 adet padoktan oluşan her bir padokta 6 hayvana bakılabilecek geniş bir ortam sağlanıyor. Riskli hastalık taşıyan, belirtisi olan ve bulaşıcılık riski olan hayvanların bakım ve tedavileri için karantina alanı da bulunuyor.

Tesiste binicilik eğitimi de verilecek

Ata sporumuz binicilik parkuru da yeni merkezde hizmet verecek. Merkezi ziyarete gelen vatandaşlar hem ata binme deneyimi yaşayacak hem de aileleriyle keyifli vakit geçirebilecek. Ayrıca engelli çocukların rehabiliteleri için at biniciliği eşliğinde hipoterapi eğitim alanı da bulunuyor.

# Eğitim Parkuru, sincan, Polatlar Rehabilitasyon Merkezi, sincan belediyesi, can dostlar, Polatlar Mahallesi

18 Haz 2021 - 13:13 - Belediyeler

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