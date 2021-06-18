Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Haz 2021 - 22:51- Gündem G: 18 Haz 2021 - 22:52

18 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Umutlandıran tablo! Vaka ve vefat sayısında düşüş. Türkiye'de, son 24 saatte 224 bin 128 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 497 olarak açıklandı.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi. Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# 18 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?, türkiye, koronavirüs, sağlık, Bugünkü vaka sayısı son dakika haberleri

18 Haz 2021 - 22:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yeğen Gülen İçin 22 Yıla Kadar Hapis İstemi mask
Yeğen Gülen İçin 22 Yıla Kadar Hapis İstemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Aşı Milliyetçiliğine Fırsat Verilmemelidir” mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Aşı Milliyetçiliğine Fırsat Verilmemelidir”
İkna Yoluyla Bir Terörist Daha Teslim Oldu mask
İkna Yoluyla Bir Terörist Daha Teslim Oldu
Dördüncü Yargı Paketi Meclis’te mask
Dördüncü Yargı Paketi Meclis’te
Bakan duyurdu! İşte PTT’de yeni dönem mask
Bakan duyurdu! İşte PTT’de yeni dönem
Yurtta Hava Durumu, Ankara Parçalı Ve Az Bulutlu mask
Yurtta Hava Durumu, Ankara Parçalı Ve Az Bulutlu
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Şampiyonu Masterchef’in Başlamasına Günler Kala Her Şeyi İfşa Etti! Ne Araba Alabilmiş Ne Para! “Acun Medya…” mask
Masterchef Şampiyonu Masterchef’in Başlamasına Günler Kala Her Şeyi İfşa Etti! Ne Araba Alabilmiş Ne Para! “Acun Medya…”
Survivor Berkay’dan Tilt Edecek İtiraf! Dominik Adası Sallandı! “Ayrıl O Zaman Adadan” Yorumları Arka Arkaya Geldi! Neler Oldu Neler? mask
Survivor Berkay’dan Tilt Edecek İtiraf! Dominik Adası Sallandı! “Ayrıl O Zaman Adadan” Yorumları Arka Arkaya Geldi! Neler Oldu Neler?
Fahriye Evcen İp Askılı Elbisesiyle Dekolteleri Konuşturdu! Burak Özçivit'le Kriz Çıkacak! Hayranları Şok Edici Yorumlar Yapıyor... mask
Fahriye Evcen İp Askılı Elbisesiyle Dekolteleri Konuşturdu! Burak Özçivit'le Kriz Çıkacak! Hayranları Şok Edici Yorumlar Yapıyor...
Survivor Batuhan'ın Kurgu İmasına Acun Ilıcalı’dan Dava Şoku! Öyle Bir Hamle Gerçekleştirdi Ki.. Acil Konsey Toplanabilir! mask
Survivor Batuhan'ın Kurgu İmasına Acun Ilıcalı’dan Dava Şoku! Öyle Bir Hamle Gerçekleştirdi Ki.. Acil Konsey Toplanabilir!
EDHO Hızır Reissiz Kaldı! Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Veda Etti! Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Meğer… mask
EDHO Hızır Reissiz Kaldı! Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Veda Etti! Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Meğer…
Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil’i Kalpten Götürecek! Öyle Bir Ev Hali Paylaştı Ki, Görenler Çıplak Sandı! “Bu Ne Hal!” Eller Kollar Titriyor… mask
Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil’i Kalpten Götürecek! Öyle Bir Ev Hali Paylaştı Ki, Görenler Çıplak Sandı! “Bu Ne Hal!” Eller Kollar Titriyor…

GALERİ

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Yaktı, Tutuşturdu! Öyle Bir Mayo Giydi Ki, Gören Kan Ter İçerisinde Kalıyor! “Fizik” mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Yaktı, Tutuşturdu! Öyle Bir Mayo Giydi Ki, Gören Kan Ter İçerisinde Kalıyor! “Fizik”
Müge Anlı’da Kahreden Olay! Müge Anlı Hüngür Hüngür Ağladı, Makyajı Darmaduman Oldu! “Yazıklar Olsun” Sadece 9 Yaşında Hayatı Bitti… mask
Müge Anlı’da Kahreden Olay! Müge Anlı Hüngür Hüngür Ağladı, Makyajı Darmaduman Oldu! “Yazıklar Olsun” Sadece 9 Yaşında Hayatı Bitti…
Esra Erol’da Esra Erol Öyle Bir Laf Söyledi ki, Resmen “Kapak” Oldu! Avukat Hülya Çıldırdı, Sinirden Konuşamadı! 4 Bin Lira İçin Öz Kızını… mask
Esra Erol’da Esra Erol Öyle Bir Laf Söyledi ki, Resmen “Kapak” Oldu! Avukat Hülya Çıldırdı, Sinirden Konuşamadı! 4 Bin Lira İçin Öz Kızını…
Arka Sokaklar Dizisi İpler Koptu! 15 Yılın Sonuna Gelindi, Artık Bir Bölümü Bile Olmayacak! Kanal D Kararını Duyurdu! Efsane Dizinin Sonu Geldi… mask
Arka Sokaklar Dizisi İpler Koptu! 15 Yılın Sonuna Gelindi, Artık Bir Bölümü Bile Olmayacak! Kanal D Kararını Duyurdu! Efsane Dizinin Sonu Geldi…
Mehmet Ali Erbil’e Büyük Şok! “Tecavüz” Açıklamasından Sonra Ortalık Karışmıştı, Eski Eşi Açıkladı! Durum Bilinenin Tam Aksi! Meğer… mask
Mehmet Ali Erbil’e Büyük Şok! “Tecavüz” Açıklamasından Sonra Ortalık Karışmıştı, Eski Eşi Açıkladı! Durum Bilinenin Tam Aksi! Meğer…
Serdar Ortaç Devri Kapanıyor Mu? İki Darbe Üst Üste Geldi! Anlatırken Sesi Titredi, Hayranları Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Hayatının Arkasında… mask
Serdar Ortaç Devri Kapanıyor Mu? İki Darbe Üst Üste Geldi! Anlatırken Sesi Titredi, Hayranları Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Hayatının Arkasında…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status