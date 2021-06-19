“Yılbaşından bugüne kadar 100’e yakın olayı engelledik”

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1,6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana güvenlik güçlerinin 100'e yakın terör saldırısını önlendiğini açıkladı. Bakan Soylu, dün Mardin Nusaybin'de, bir büyükşehire götürülmek istenen 1 kilo 600 gram plastik patlayıcının yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, "Ayın 17'sinde Van’da arkadaşlarımız bir aracı durduruyorlar. İçerisinden C-4 patlayıcı bir düzenekle araçtaki 3 kişiyi ele geçiriyorlar. Dün yine ayın 18'inde Mardin Nusaybin’de 1,6 kg plastik patlayıcı 3 kişinin bulunduğu arkadaşlarımızın dikkatleri sayesinde hem de bir büyükşehrimize yolculuk yapmak üzereyken ele geçirildi" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.