Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Olcay Kutluca, Bensu Soral gibi isimler kendi villalarında veya kiraladıkları villalarda tatil yapıyor. Pandemi dolayısıyla yazlık villalar, ünlülerin akınına uğradı.
Olcay Kutluca kendisine ait Bodrum'daki villasında tatilini sürdürürken sosyal medyada tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Oğuzhan Koç'ta Demet Özdemir ile özel bir villa kiralayarak tatilin keyfini çıkartan ünlü isimlerden oldu.
Demet Özdemir, arkadaşlarıyla tatil yapmak için Kaş'ta günlüğü 4 bin TL'lik bir villa kiralarken, Bensu Soral, yaz sezonunu ailesiyle Dalyan'da haftalık kirası 50 bin TL olan villada geçirecek.
Ünlüler yazlık villalara akın ediyor
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Olcay Kutluca, Bensu Soral gibi isimler kendi villalarında veya kiraladıkları villalarda tatil yapıyor.evam ediyor.
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Olcay Kutluca, Bensu Soral gibi isimler kendi villalarında veya kiraladıkları villalarda tatil yapıyor. Pandemi dolayısıyla yazlık villalar, ünlülerin akınına uğradı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.