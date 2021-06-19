Ünlüler yazlık villalara akın ediyor

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Olcay Kutluca, Bensu Soral gibi isimler kendi villalarında veya kiraladıkları villalarda tatil yapıyor. Pandemi dolayısıyla yazlık villalar, ünlülerin akınına uğradı.

Olcay Kutluca kendisine ait Bodrum'daki villasında tatilini sürdürürken sosyal medyada tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Oğuzhan Koç'ta Demet Özdemir ile özel bir villa kiralayarak tatilin keyfini çıkartan ünlü isimlerden oldu.

Demet Özdemir, arkadaşlarıyla tatil yapmak için Kaş'ta günlüğü 4 bin TL'lik bir villa kiralarken, Bensu Soral, yaz sezonunu ailesiyle Dalyan'da haftalık kirası 50 bin TL olan villada geçirecek.