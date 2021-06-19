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19 Haz 2021 - 21:16- Gündem G: 19 Haz 2021 - 21:17

SGK’dan ev hizmetleri çalışanlarıyla ilgili videolu paylaşım

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SGK, sosyal medya hesabından ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla ile 10 günden az çalıştırılanlara ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı video paylaştı.

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SGK, sosyal medya hesabından ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla ile 10 günden az çalıştırılanlara ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı video paylaştı.  SGK'dan ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yaptı. Videolu paylaşımda, ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için 'Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge' ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

SGK, ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için ise 'Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form' ile doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabileceğini vurguladı.

 
# iş kazas, meslek hastalığı, sgk, ev hizmetleri

19 Haz 2021 - 21:16 - Gündem

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