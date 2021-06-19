Sağlık Bakanı Fahrettin koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamayı Twitter hesabından yaptı.Bakan Koca yaptığı açıklamada," Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.
19 Haz 2021 - 21:18- Gündem Güncelleme: 19 Haz 2021 - 21:19
Aşılamada yaş sınırı 30’a indi
Sağlık Bakanı Fahrettin koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.