Aşılamada yaş sınırı 30’a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamayı Twitter hesabından yaptı.Bakan Koca yaptığı açıklamada," Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.