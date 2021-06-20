Haberler Ankara Haberler Ankara
20 Haz 2021 - 21:48- Gündem G: 20 Haz 2021 - 21:49

20 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Vaka sayısında düşüş devam ediyor! Türkiye'de, son 24 saatte 213 bin 297 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 091 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 409 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.  Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi. Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?, 20 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu!, Bugünkü vaka sayısı son dakika haberleri, ankara, koronavirüs, vaka sayısı, ölüm sayısı

20 Haz 2021 - 21:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Didim sahillerinde hafta sonu yoğunluğu mask
Didim sahillerinde hafta sonu yoğunluğu
SGK’dan ev hizmetleri çalışanlarıyla ilgili videolu paylaşım mask
SGK’dan ev hizmetleri çalışanlarıyla ilgili videolu paylaşım
“Yılbaşından bugüne kadar 100’e yakın olayı engelledik” mask
“Yılbaşından bugüne kadar 100’e yakın olayı engelledik”
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu! İbrahim Reisi Kimdir? mask
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu! İbrahim Reisi Kimdir?
Yeğen Gülen İçin 22 Yıla Kadar Hapis İstemi mask
Yeğen Gülen İçin 22 Yıla Kadar Hapis İstemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Aşı Milliyetçiliğine Fırsat Verilmemelidir” mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Aşı Milliyetçiliğine Fırsat Verilmemelidir”
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ayşe’de Regl İtirafı! En Sonunda Patlak Verdi! “ 83 Milyonunun Önünde…” Acun Ilıcalı Yerin Dibine Girdi… mask
Survivor Ayşe’de Regl İtirafı! En Sonunda Patlak Verdi! “ 83 Milyonunun Önünde…” Acun Ilıcalı Yerin Dibine Girdi…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Akıllardan Çıkamayacak! Züleyha İçin Her Şey Bitti, Dünyası Başına Yıkıldı! Böyle Bir Final Yok! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Akıllardan Çıkamayacak! Züleyha İçin Her Şey Bitti, Dünyası Başına Yıkıldı! Böyle Bir Final Yok!
Demet Özdemir Sınırları Aştı! Havuz İçinde Yarı Çıplak Poz Verdi, Yağmurlar Haş Diye İndi! Açıldıkça Açılıyor! “Yürüyen Alev Makinesi!” mask
Demet Özdemir Sınırları Aştı! Havuz İçinde Yarı Çıplak Poz Verdi, Yağmurlar Haş Diye İndi! Açıldıkça Açılıyor! “Yürüyen Alev Makinesi!”
Survivor İsmail Resti Çekti! Adayı Terk Edip Gidebilir, Onun İçin Her Şey Bitti! Son Darbe Çok Ağır Geldi… “Yazıklar Olsun Sana!” mask
Survivor İsmail Resti Çekti! Adayı Terk Edip Gidebilir, Onun İçin Her Şey Bitti! Son Darbe Çok Ağır Geldi… “Yazıklar Olsun Sana!”
Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül Bombası! Ev Sırrını Ortaya Döktü, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Milyonların Aklı Darmaduman Oldu! Meğer Atagül… mask
Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül Bombası! Ev Sırrını Ortaya Döktü, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Milyonların Aklı Darmaduman Oldu! Meğer Atagül…
Survivor Yarışması Dibe Battı! Acun Ilıcalı Şimdi “Ayvayı Yedi!” Finale Beş Gün Kala Yaşanan O Olay Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışması Dibe Battı! Acun Ilıcalı Şimdi “Ayvayı Yedi!” Finale Beş Gün Kala Yaşanan O Olay Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

GALERİ

Mehmet Ali Erbil’e Gelen “Tecavüzcü” İddialarına Kızından Şok Yanıt! Yasmin Erbil Seda Sayan’a Resti Çekti, Yeni Kavga Alevlendi! “Her Şeye İnat!” mask
Mehmet Ali Erbil’e Gelen “Tecavüzcü” İddialarına Kızından Şok Yanıt! Yasmin Erbil Seda Sayan’a Resti Çekti, Yeni Kavga Alevlendi! “Her Şeye İnat!”
Survivor’da Yılın En Büyük Ahlaksızlığı! Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Canlı Yayında Sinirden Çıldırdı! Ses Tonu Kesildi, Konuşamaz Hale Geldi! “Bu Ayıp, Ayıp!” mask
Survivor’da Yılın En Büyük Ahlaksızlığı! Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Canlı Yayında Sinirden Çıldırdı! Ses Tonu Kesildi, Konuşamaz Hale Geldi! “Bu Ayıp, Ayıp!”
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Sızdırıldı! Ne İbrahim Çelikkol, Ne Tolga Sarıtaş! Öyle Bir İsmimle Anlaşma Yapıldı Ki, Çukur’un Yamaç’ı Hüngür Hüngür Ağlayacak! mask
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Sızdırıldı! Ne İbrahim Çelikkol, Ne Tolga Sarıtaş! Öyle Bir İsmimle Anlaşma Yapıldı Ki, Çukur’un Yamaç’ı Hüngür Hüngür Ağlayacak!
Seren Serengil’den Kabustan Beter Haber! “Yaza Çıkamam” Demişti, Kemikleri Sayılır Hale Geldi! Görenlerin Eli Kolu Zangır Zangır Titriyor! “Her An Kırılacak Gibi…” mask
Seren Serengil’den Kabustan Beter Haber! “Yaza Çıkamam” Demişti, Kemikleri Sayılır Hale Geldi! Görenlerin Eli Kolu Zangır Zangır Titriyor! “Her An Kırılacak Gibi…”
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan Kavgasına Eski Eşlerden Darbe! Tecavüz Suçlamasında Şok Gelişme! Biri Sinirden Deliye, Biri Meleğe Döndü! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan Kavgasına Eski Eşlerden Darbe! Tecavüz Suçlamasında Şok Gelişme! Biri Sinirden Deliye, Biri Meleğe Döndü! Neler Oluyor?
Kerem Bürsin Baba Oluyor! Hande Erçel Müjdeyi Duyurdu, Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun! Yıllardır Bekleniyordu, Meğer İkili… mask
Kerem Bürsin Baba Oluyor! Hande Erçel Müjdeyi Duyurdu, Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun! Yıllardır Bekleniyordu, Meğer İkili…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status