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21 Haz 2021 - 10:13- Gündem G: 21 Haz 2021 - 10:14

‘Normal Hayat’ Planları: 3. Doz Ne Zaman ?

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Aşılamada hedef sonbahar gelmeden toplumsal bağışıklığın sağlanması.

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Eylül sonuna gelindiğinde toplumun yüzde 70’ine iki doz aşı yapılmış olacak. 18 yaş üstündeki tüm nüfusun ilk doz aşılarının en geç Temmuz ayı sonuna kadar yapılmış olması hedefleniyor.

Pandemiyle mücadelede son dönemde hızlanan aşı çalışmalarının sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırılmasının ardından, hem pandeminin seyri hem aşı takvimi tüm yaz boyunca izlenecek, güz planı çıkartılacak.

Hükümette yapılan toplantılara göre takvimin istendiği şekilde devam etmesi durumunda, normal hayatın tüm kurallarına geri dönülecek. Toplumun en az yüzde 70’inin aşılanması ve toplumsal bağışıklığın sonbahar gelmeden oluşturulması planlanıyor.

HEDEF LİSTE

Temmuz'un ikinci yarısında 18 yaş üstü herkes aşıya ulaşmış olacak. İşsizler ve diğer öğrenciler için formül geliştirilecek. Aşı akışı aynen böyle devam ederse, Ağustos sonunda tek toz aşı olmayan kalmayacak. Eylül ayında toplumun yüzde 70’ine iki doz aşı yapılmış olacak. İkinci doz aşıların 4 hafta sonra mı yoksa 6 hafta sonra mı yapılacağına ayrıca karar verilecek.

3.DOZ PLANLAMASI TEMMUZ'DA

Hatırlatma dozlarıyla ilgili planlama ise sürüyor. İlk grup kişiler için 3. doz aşılar Temmuz ayında gündeme gelecek. Hatırlatma dozlarının Sinovac ile başlayacağı, buna yetecek kadar Sinovac akışının olduğu belirtiliyor. Ancak, isteyenlere üçüncü doz aşıları seçme şansı verileceği de ifade ediliyor.

İKNA EKİPLERİ

Yapılan çalışmada, aşı ekiplerinin, en düşük aşı grubuna göre tarama oluşturduğu, bu kişilerin özel olarak aranarak aşı randevusu verildiği belirtiliyor. Ulaşmakta güçlük çekilenlere ekip gönderildiği, bir kişiye 100 kişilik hedef listeler verildiği aktarıldı. Aşılarla ilgili kafa karışıklığının ortadan kalktığı belirtiliyor.

ECZANELERDE AŞI

Ayrıca aşı uygulamasının kapsamının genişletileceği belirtildi. Geçen hafta organize sanayi bölgelerinde kurulu mobil aşı merkezleri gibi, eczanelerde aşı uygulaması yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu öğrenildi.

Büyük AVM’lerde de aşı merkezleri kurulmaya başlandı. Bunun ilk örneği de Gaziantep’te oldu. Aşılama oranları açısından Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir ilk 5’te yer aldı. Bu oranlara göre toplumsal bağışıklığı ilk bu illerin yakalayacağı hesabı yapıldı.

ÇOCUKLARA AŞI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Yapılan toplantılarda, 12-18 yaş grubu çocuklara okullar açılmadan aşı yapılması konusu ise halen tartışılıyor. İsrail, ABD ve Kanada gibi ülkeler, bu yaş grubunu aşı kapsamına aldı.

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21 Haz 2021 - 10:13 - Gündem

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